ももクロ玉井詩織、“よく食べるようになった”理由明かす 過去は少食「おにぎり1個でお腹いっぱい」
【モデルプレス＝2026/01/26】ももいろクローバーZの玉井詩織が26日、都内で開催されたスキンケアブランド「iYON（アイヨン）」アンバサダー就任記念イベントに出席。美の秘訣や、メンバーについて明かした。
玉井は、日本テレビリテール事業部が「メーカー」として手掛けるスキンケアブランド「iYON」のブランドアンバサダーに就任。「iYON」は、日本テレビのリテール事業部と「4MEEE（フォーミー）」がタッグを組んで2025年1月に誕生した、“ご機嫌な私をつくる”ビューティーブランドとなっている。
ブランドにちなみ、美容について聞かれた玉井は、「まだまだ自分では満足できていないというか、もうちょっと良くしたいなと思うことは多い」と前置きした上で、「やりすぎないことが大事かなって思いました」と持論を展開。「人それぞれに合う合わないもあるので一概には言えないんですけど。引き算。必要な時に必要なものを入れて、必要ない時は無理につけない」と続け、「そういう選別みたいなものを自分の中で少しずつできるようになっているかなと思います」と説明した。
さらに、ビジュアルを維持する方法については「継続が大事だと思うから、難しいことを毎日やるわけじゃなく、いつものスキンケアルーティンをちょっとずつ続けることが大事かなと思います」と告白。スキンケアに限らず、ストレッチや筋トレも一気にやろうとすると三日坊主になってしまうと話し、「お風呂上がりにテレビを見てる時に伸ばしてみるとか、日頃の積み重ねが大事だなと常々思っています」と口にした。
また、メンバーの中で同ブランドを勧めるなら？という質問には、「もちろん全員におすすめしたいんですけど、この商品は簡単に日頃にスキンケアを取り入れられる商品だと思うので、うちの最年長の高城れにちゃんにおすすめしたいと思います！」と回答。「今はさすがにそんなことないと思うんですけど、れにちゃんは元々すごくずぼらで。メイクを現場で落として帰る時に、保湿して帰るのが普通だと思うんですけど、何も塗らないで帰るんですよ。塗りたくない、という（笑）」と明かし、「元々肌質がいいからできていたんだと思う」としつつ、「さすがに最近はちゃんと意識していると思います」と補足した。
そして、長く続けている健康維持の方法を問われると、「昔からというと、よく食べることです」とにっこり。「ももクロを始めた当初は意外と少食で。おにぎり1個でお腹いっぱいみたいな感じだった」と振り返り、「当時、今はもういなくなっちゃったメンバーなんですけど、すごくよく食べるメンバーがいて。それをかっこいいと思ったんです。よく食べるって見てて気持ちいいし、美味しそうに食べるし、私もこうなりたい！って言って、グループ結成した後くらいから食べることがすごく好きになりました」と微笑んだ。
最後には、「普段の自分のご機嫌も美味しいものを食べることでとっている」と続け、「どんなに忙しい時もエネルギーがないと動けないので、食べるということは自分の中で大事な健康法かなと思います」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆玉井詩織、美の秘訣は「継続」
◆玉井詩織、健康維持の方法明かす
