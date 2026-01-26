【広島】育成１人を含む新人５人が１軍スタート キャンプ１、２軍の振り分け発表
広島は２６日、２月１日から宮崎・日南で始まる春季キャンプのメンバーを発表した。ドラフト１位の平川蓮＝仙台大＝ら育成１人を含む新人５人が１軍スタートとなった。現役ドラフトで楽天から加入した辰見も、１軍スタート。一方でベテラン・会沢のほか、堂林、野間、末包ら中堅組は２軍スタートとなった。
◆キャンプメンバー（☆は新人、※は育成）
【１軍】
▼投手＝☆斉藤汰、森浦、大瀬良、森、森下、床田、栗林、中崎、高、益田、滝田、高橋、☆赤木、鈴木、ターノック、島内、岡本、玉村、ハーン、辻
▼捕手＝坂倉、石原、☆※小林
▼内野手＝☆勝田、矢野、小園、佐々木、菊池、渡辺、辰見、前川、佐藤啓、モンテロ、二俣
▼外野手＝秋山、☆平川、久保、ファビアン、中村奨
【２軍】
▼投手＝常広、黒原、佐藤柳、ケムナ、☆工藤、塹江、長谷部、松本、高木快、斉藤優、アドゥワ、遠藤、菊地、日高、※杉田、※小船、※竹下、※河野、※杉原
▼捕手＝会沢、持丸、清水、高木翔、※安竹
▼内野手＝羽月、堂林、林、☆西川、仲田、内田、☆※岸本、※ラミレス
▼外野手＝野間、末包、大盛、田村、中村貴、※名原、※ロベルト