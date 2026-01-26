米ミネソタ州で起きた移民・税関捜査局（ICE）要員による市民銃撃射殺事件をめぐり、ニューヨーク・タイムズのコラムニスト、トーマス・フリードマン氏が「ガザ地区で起きている暴力と本質的に変わらない」と批判した。選挙を控えた政治指導者が交渉より暴力と強硬策を選択しているということだ。

フリードマン氏は25日に掲載のコラムで、ミネソタ州ミネアポリスでICE要員が米国市民を銃撃射殺した事件とガザ地区でイスラエル軍の空爆によりパレスチナのジャーナリストが死亡した事例に言及し、「それぞれ違う空間で起きているが同じ政治的言語を共有している」と指摘した。

彼は「これらの事件は交渉より容易で暴力的な解決策を好むひどい指導者により主導されている。強硬なアプローチが次の選挙で勝利する最善の方法だと信じる思考が悲劇を産んでいる」と書いた。

フリードマン氏はトランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナのイスラム組織ハマスを同時に取り上げた。トランプ大統領は2026年の中間選挙を、ネタニヤフ首相は早期総選挙を、ハマスは戦後のガザ地区の政治秩序での影響力維持をそれぞれ念頭に置いていると分析される。

彼はまた、米国市民2人が銃撃被害を受けたのにトランプ政権がICEの責任を否認しているとし、「こうしたやり方は不法移民追跡と追放という政府の目標に正当性を付与できない」と指摘した。

フリードマン氏はトランプ大統領の期待と違い強硬移民政策が中間選挙で政治的負担として作用する可能性も言及した。最近バンス副大統領がミネアポリスを訪問し地域当局に連邦要員との協力を促したことをめぐり「共和党内部にすでに恐れが広がっていることを見せる場面」と評価した。