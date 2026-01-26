韓国3人組男女混成グループ「コヨーテ」のシンジ（44、本名イ・ジソン）が、後輩歌手のムンウォン（37、本名パク・サンムン）と5月に結婚する。

シンジは26日、自身のインスタグラムに手書きの手紙を投稿し、「27年間、変わらずに応援し、大切にしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます。私の人生で最も重要な結婚の発表を正式にさせていただきます」と伝えた。

シンジはムンウォンについて、「共に過ごす中でより仲が深まり、信頼が積み重なり、かけがえのない私の味方ができたことに感謝するようになりました。お互いに支え合えるようになり、私たちの絆はより強くなりました」と明かした。

続けて、「多くの方々の愛情深い配慮や心配はすべてよく分かっています。忘れずに、変わることのない姿で歩調を合わせ、一歩一歩進んでいきたいと思います」と述べた。

最後に、「これからも歌手シンジとしての活動も、より一層一生懸命励んでいくよう努力します」と付け加えた。

これに先立ちシンジは昨年6月、7歳年下の後輩歌手であるムンウォンと、結婚を前提に交際中であることを公表していた。ムンウォンはシンジのYouTubeチャンネルに出演し、バツイチであり前妻との間に子供がいることを明かしていた。その後、ムンウォンの私生活に関する疑惑が浮上し、結婚に対して懸念の声が上がっていた。

これに対しシンジは、「皆さんの心配する意見や疑惑については、所属事務所と共にすべて確認し、提起された疑惑は事実ではないことが確認された」とし、「虚偽事実の流布および名誉毀損行為に対しては、法的対応に乗り出す」と表明している。