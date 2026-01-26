李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長と似た人物が京都のあるラーメン店で一人で食事をする姿がユーチューブの映像に登場し、関心が集まっている。

25日、オンラインコミュニティーで、登録者数が約5000人の旅行ユーチューバーが昨年9月に載せた京都旅行の映像が話題になっている。この映像は昨年9月14日に「このまま行けば成功する京都嵐山旅行」と題してアップロードされたものだ。アップロードから数カ月が経過しているが、最近コミュニティーで李会長に似た人物が目撃されたという噂が広まり、再注目されることになった。

この映像でユーチューバーは「ラーメンを食べていたところ後ろを見て驚いた」とし「サムスンの李在鎔会長が一人でラーメンを食べていた」と説明した。続いて「握手を要請しようかと思ったが、邪魔したくなかった」とコメントした。その後、映像には食事を終えた李会長が後ろを向いてカメラの方を見る姿もあった。

ユーチューバーが李会長とみられる人物と会ったところは「貝だし麺 きた田 」だ。ユーチューバーは「現地の人にも外国人に人気があるところで、いつも行列ができていて気になっていた店」と伝えた。

ネットユーザーはこの男性が容貌だけでなく服装やヘアスタイルなどが普段の李会長と似ていると反応している。映像の撮影時期が桜の花が咲いた3月末から4月初めごろと推定される中、報道によると、李会長は昨年4月初めに7泊8日の日程で日本を出張していたことが確認された。

ただ、サムスン電子側はこの映像が李会長本人かどうかについて「確認できない」という立場という。

この映像が共有されると、オンラインコミュニティーでは「財閥の会長でも一人で食事に行くとは」「本当においしい店のようだ」と驚きの反応を見せた。このラーメン店も「李在鎔会長も随行者なくこっそりと行くおいしい店」として関心が高まっている。