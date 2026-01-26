昨年、韓国の輸出全体に占める半導体の割合は25％に達し、輸出の増加を主導したことが分かった。半導体の輸出規模は品目別第2位の乗用車の2倍を超えた。

韓国関税庁が26日に発表した「輸出入統計で見た2025年の大韓民国」によると、昨年の韓国の輸出は前年比3．8％増の7049億ドル（約108兆円）となり、史上初めて7000億ドルを突破した。輸入は6318億ドルで大きな変動はなく、貿易収支は777億ドルの黒字を記録し、2017年以来の最大規模となった。

輸出増加を牽引（けんいん）した核心品目は半導体だった。昨年の半導体輸出額は1753億ドルで、前年より21．9％増え、2年連続で史上最高実績を更新した。輸出全体に占める割合は24．7％で、輸出第2位の乗用車（685億ドル）の2倍を上回る水準だ。

半導体は輸入においても775億ドルを記録し、原油を抜いて最大の輸入品目となった。韓国政府は、人工知能（AI）時代への転換が輸出入構造の全般に反映された結果だと評価している。

主要な輸出品目のうち乗用車は、米国の関税政策などの不確実性にもかかわらず、欧州連合（EU）やカナダなどへの輸出が伸び、前年比0．3％増加した。一方、鉄鋼製品と石油製品の輸出は、それぞれ4．5％、9．4％減少した。

半導体、乗用車、鉄鋼、石油製品、船舶の5大輸出品目は、輸出全体の51．7％を占めた。

輸出市場の多角化の流れも鮮明だった。昨年の韓国の輸出対象国は210カ国で、このうち121カ国で輸出が増加した。中国と米国への輸出はそれぞれ1．7％、3．8％減少したが、EUやベトナム、台湾への輸出がそれぞれ3．0％、7．6％、44．4％増加し、減少分を相殺した。特に東南アジア地域への輸出は前年比12．8％増となった。

関税庁は、米国の関税政策など対外的な条件が思うようにいかない状況においても、政府の対米通商交渉と企業の輸出市場多角化への努力が、被害を最小限に抑えることに寄与したと評価した。