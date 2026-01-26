広島は26日、広島市南区のマツダスタジアムでスタッフ会議を開き、2月1日から始まる春季キャンプの1、2軍メンバー振り分けを決定した。新人ではドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）、同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）をはじめ、育成1位・小林結太捕手（21＝城西大）ら5選手が1軍切符をつかんだ。以下、1、2軍の振り分け。

【1軍】

◆投手 斉藤汰、森浦、大瀬良、森、森下、床田、栗林、中崎、郄、益田、滝田、高橋、赤木、鈴木、ターノック、島内、岡本、玉村、ハーン、辻

【捕手】坂倉、石原、小林

【内野手】勝田、矢野、小園、佐々木、菊池、渡辺、辰見、前川、佐藤啓、モンテロ、二俣

【外野手】秋山、平川、久保、ファビアン、中村奨

【2軍】

◆投手 常広、黒原、佐藤柳、ケムナ、工藤、塹江、長谷部、松本、高木快、斉藤優、アドゥワ、遠藤、菊地、日高、杉田、小船、竹下、河野、杉原赤塚、長谷部、遠藤、菊地、日郄、杉田、小船、辻、竹下、杉原、小林

◆捕手 会沢、持丸、清水、郄木翔、安竹

◆内野手 羽月、堂林、林、西川、仲田、内田、ラミレス

◆外野手 野間、末包、大盛、田村、中村貴、名原、ロベルト