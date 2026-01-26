犬が風邪をひいたときの初期症状5つ

犬も人間のように風邪をひくことがあり、「ケンネルコフ（犬伝染性気管支炎）」や「肺炎」などの病気になると、命に関わるケースもあります。

犬は言葉を話すことができない上に、病気を隠す傾向があるため、愛犬が見せる小さなサインを見逃さないようにしなければなりません。ここでは、犬が風邪をひいたときのよくある初期症状5つをご紹介します。

1.くしゃみや鼻水

犬の風邪の初期症状として、くしゃみや鼻水が出ることが多いです。一時的なものは何らかの刺激によるものである可能性が高いですが、頻繁に見られる場合は注意深く観察しましょう。

また、透明な鼻水が出るのも風邪の初期症状のひとつです。さらに症状が悪化すると白濁や緑色になります。どのようなタイミングでくしゃみが出るのか、鼻水の量や色にも注目してください。

また、鼻がカピカピに乾いている状態が続く場合も、アレルギーや皮膚疾患など何らかの病気が疑われます。

2.咳が出る

咳が出るのも、犬の風邪によく見られる初期症状です。「コンコン」「カハッ」といった乾いた咳は気道の刺激によるものが多く、一時的に出るだけであれば多くの場合は心配がいりません。

ただ、頻繁に続く場合や、「ゴホゴホ」という湿ったような咳を繰り返す場合は症状が進行している可能性があります。

3.いつもより元気がない

ぐったりした様子が見られ、呼んでも来ない、散歩に行きたがらないなどの異変が見られる場合は注意深く観察しましょう。風邪の初期症状または、別の病気が関わっているのかもしれません。

もし呼吸が苦しそうな場合は風邪の悪化が疑われるため、早急に動物病院に診てもらう必要があります。

4.食事を残す

いつも完食するのに残したり、食べるスピードが遅かったりなど、食欲不振が見られる場合も注意してください。鼻詰まりや喉の痛みによって食欲不振に陥ることがあります。

食事を取っていてもどこか元気がなく、遊びに興味を示さないなどの普段とは違う様子が見られる場合も目を離さないようにしましょう。

5.目がうるんでいる

いつもよりも目がうるんだように見える場合は、発熱していないか体温をチェックしてみてください。犬の耳や脇の下を触って、いつもより熱いと感じたら発熱の可能性があります。

また、目やにが出ている場合も何らかの感染が疑われます。目やにが黄色や緑色になったり、固まったりする場合も注意が必要です。

愛犬を風邪から守るための予防法

犬の風邪は急速に悪化するケースもあり、早急な処置が求められるケースが多いです。愛犬の健康を願う飼い主さんとしては、できる限り手を尽くしたいとお考えではないでしょうか。

ここでは、愛犬を風邪から守るための予防法をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

ワクチンの接種

犬の風邪などを予防するには、ワクチンの接種が推奨されています。混合ワクチンはケンネルコフなどの感染症などを予防または軽症化が期待できるため、積極的に接種するようにしましょう。

トリミングサロンやドッグランなどの施設利用の際にも、ワクチン接種証明書を求められることがあります。

快適な環境づくり

風邪の原因となりやすい寒暖差を避けるために、犬が過ごす環境を見直してみましょう。とくに冬場は暖房で温めるだけでなく、加湿器を併用して乾燥からも防ぐことが大切です。

散歩へ出る時間帯も工夫をして、冬場は暖かい日中を選ぶとよいですね。小型犬のような寒さに弱い犬種は、室内にいる間も洋服を着せて冷えから守りましょう。

体調不良時は接触を避ける

愛犬の体調不良が見られるときは、免疫力が下がっているためほかの犬との接触は避けるべきです。とくに小型犬やシニア犬、持病を持つ犬は免疫力が低いため注意しなければなりません。

また、体調不良が見られる犬とは距離を置くなど、飼い主さんが愛犬を守ることも大切です。

食事や水分をしっかり摂る

風邪をひかないために、毎日の食事や水分をしっかり摂取しましょう。冬場は喉が乾きにくく、水分摂取を怠りがちになります。

水分不足による乾燥は感染リスクを高めるため、冬場も少量ずつ飲ませる習慣をつけてください。適度な運動を行い睡眠時間もしっかり確保をして、健康的な毎日を送れるように管理しましょう。

まとめ

犬の風邪は自然治癒する場合もありますが、急激に悪化するケースも少なくはありません。初期症状のようなサインが見られたら、一度動物病院を受診することをおすすめします。受診に迷う場合は、動物病院に電話で相談してみるとよいですね。

(獣医師監修：寺脇寛子)