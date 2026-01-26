敵のゴールをアシストしてしまい、頭を抱えるスビメンディ。(C)Getty Images

　現地１月25日に開催されたプレミアリーグの第23節で、首位のアーセナルは５位のマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。２−２に追いついた直後の87分に痛恨の決勝点を許し、２−３で敗れた。

　厳しい批判を浴びたのが、アンカーで先発したマルティン・スビメンディだ。１点を先制して迎えた37分、自陣ゴール前であろうことか敵のFWブライアン・ムベウモにパスをする形になり、同点弾を“アシスト”してしまったからだ。

　アーセナルのOBである元イングランド代表DFのマシュー・アップソン氏は、解説を務めていた英公共放送『BBC』のラジオで、スペイン代表MFをこう糾弾した。
 
「アーセナルは一度ミスを免れたが、今回は許されなかった。マルティン・スビメンディのミスは露骨だ。一体何を考えているのか分からない。彼はブライアン・ムベウモにボールを落とした。全くの的外れだった。アーセナルはずさんなプレーで罰せられた」

　ユナイテッドに息を引き返すきっかけを与えてしまう、手痛い失策となった。

