「機動力、細かい野球で戦いますよというメンバー」侍ジャパンロースター最新発表に球界OBの見解「強力打線を組もうと思っても他国があまりに強力なので…」

侍ジャパンの新たなメンバーを発表した井端監督（C）産経新聞社

侍ジャパンの井端弘和監督は1月26日、都内で会見を行い、3月に行われるWBCに出場する日本代表のメンバーを発表した。

【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック

注目されていたメジャー勢は山本由伸（ドジャース）を筆頭に鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）の出場が正式決定。

国内組からは宮城大弥（オリックス）、曽谷龍平（オリックス）、高橋宏斗（中日）、北山亘基（日本ハム）、中村悠平（ヤクルト）、小園海斗（広島）が選ばれた。計29名、残りは1枠となった。

一方、ほぼ固まった、大会連覇を目指すメンバー内容に関して現役時代は西武、巨人で活躍。引退後は楽天監督も務めた野球解説者の大久保博元氏は1月26日放送の「ゴゴスマ GO GO!Smile!」（TBS系列）に出演。見解を語った。

今回メジャー勢も新たに加わったメンバーに関しての印象を聞かれた大久保氏は「日本は機動力を使っていきますよ、細かい野球で戦いますよというメンバー」と語った。

前回大会でも驚異的な足の速さを示した周東佑京を始め、センターラインに関しても源田壮亮、坂本誠志郎など細かい野球ができるメンバーが選ばれているとした。