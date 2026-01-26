アルピニスト野口健氏（52）が26日、自身のXを更新。この日、第58回コンテスト2026において、長女・野口絵子さん（21）が最高位「グランプリ」と海洋業界への理解と関心を深める「海の日」のダブル受賞を果たしたことを祝福した。

野口氏は「絵子さん」と驚きに震える顔文字を添えて娘の快挙を祝福。続く投稿で「おめでとう。よう頑張ったね。ただ、これでしばらく一緒にヒマラヤには行けそうにもないね。山は逃げないから落ち着いたらまたヒマラヤだね。これから忙しくなるけど肩の力を抜いてね」と伝えていた。

絵子さんは受賞の喜びを一番伝えたい人を聞かれ「画面越しに見ている父親に伝えたいと思っております」と答えると、目には涙が。「他の家族と違って一緒にお家で過ごす時間は少なかったです。でも、大人になって一緒に山を登るようになってようやく心がつながってるなと思います。本当に素晴らしいことを教えてくださった父親の背中を見て私も立派な親になりたいと思っています」と父への思いと感謝を伝えた。

絵子さんは慶大の3年生。父の影響で、登山活動にも勤しんでいるが、コンテストに専念するために南米大陸最高峰・アコンカグアに登ることを断念して臨んでいた。