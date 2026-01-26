女優の大友花恋（26）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。プライベートで仲が良いという女優を明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑から「プライベートで仲いい、ご飯行ったりとか」する芸能人を問われ、大友は「ご飯行ったり、旅行したことがあったりするのは、福原遥ちゃんと、水谷果穂ちゃん。同じ事務所なのでよく会っています」と声を弾ませた。

「この間も3人でシール交換しました」とシール帳やシールを手に笑顔を見せる3ショットを披露。「でも遥ちゃんが2冊も持っているので、私1冊も持っていなかったので、30枚ぐらいシールくれました。全部もらっちゃった」と笑ってみせた。

澤部が「福原さんはどんな方ですか？どういうところが合うんですか」と尋ねると、大友は「普段はゆったり、柔らかい雰囲気を持っているんですけれど、結構芯もあって、しっかりしているところもあって、頼れるお姉ちゃん、聞き上手な人です」と意外な一面を明かした。

食事などに行く場合も「遥ちゃんがみんなに提案してくれて。OK！って言って、私が日時とお店と予約を担当しています」と告白。

「私がそういうの決めるの好きなんです。だから2人が任せてくれて。いつがいい？どういうのが食べたい？じゃあこのお店予約するんでいい？何時がいい？っていうのを決めさせてもらいます」とほほ笑んだ。使われていないかと言われても「いいチームワークでやっています」と言い切った。

旅行にも行くと言われ「遥ちゃんたちと行ったのは五島列島に行きました。おいしいものいっぱい食べて、いいホテルに泊まって、いい時間でした」と目を細めた。

ディズニーランドに共に出かけた際の写真も披露し「みんなでおそろいのコーディネートしようって言って、テーマが白で統一して行った時です」と振り返った。