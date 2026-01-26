KiiiKiii、新AL『Delulu Pack』発売記念ショーケースで意気込み語る「自分を信じて進もう」【PHOTO】

ガールズグループKiiiKiiiが、音楽的な拡張とともに、より鮮明になった“カラー”をまとって戻ってきた。

KiiiKiiiは本日（1月26日）、ソウル・YES24ライブホールで2ndミニアルバム『Delulu Pack』の発売記念ショーケースを開催し、タイトル曲『404（New Era）』のステージを初公開した。

【話題】IVE・レイ、後輩KiiiKiiiと共演

メンバーのキヤは「アルバムとしては久しぶりのカムバックなので、本当に楽しみにしていた作品だ。長い時間をかけて一生懸命準備した分、ファンと大衆に良い音楽、KiiiKiiiならではのカラーをお見せできるよう努力したい」とカムバックの感想を語った。

ハウムも「準備しながら“新しい挑戦”だという話をたくさんした。その分、新しく多様な姿をお見せするために私たち同士でたくさん準備してきた。これからもKiiiKiiiならではの“Gen Z美（Z世代美）”を幅広く見せられるよう努力したい」と意気込みを伝えた。

（写真提供＝OSEN）キヤ、ハウム

2ndミニアルバム『Delulu Pack』は、「今の自分」のまま自由に存在したいというKiiiKiiiの新年の願いを、彼女たちならではの方法で表現した作品だ。現実の枠組みを変えるのではなく、色や質感、物語を重ねることで新しい場面を演出するKiiiKiiiの主体的な姿勢が込められている。

（写真提供＝OSEN）KiiiKiii

本アルバムにはタイトル曲『404（New Era）』をはじめ、『Delulu』『UNDERDOGS』『MUNGNYANG』『Dizzy』『To Me From Me（Prod. TABLO）』の全6曲が収録された。KiiiKiiiはディスコやハウスを皮切りに、ベース、HIPHOP、レトロ歌謡など幅広いサウンドを披露し、「正解より態度、真剣さよりユーモア」という確固たる方向性を提示する。音楽の幅を広げると同時に、彼女たちのカラーをより鮮明に刻みつける狙いだ。

ジユは『Delulu Pack』について「インターネットのミーム用語を活用して、KiiiKiiiならではの面白く愉快な妄想を一緒に分かち合いたい。新年の始まりに願い事をするような気持ちで作ったアルバムだ」と紹介した。

（写真提供＝OSEN）ジユ

タイトル曲『404（New Era）』は、ウェブサイトでページが見つからない時に表示されるエラーコード「404 Not Found」を、「座標のないまま存在する自由」として再解釈したKiiiKiii独自の言語から出発した楽曲だ。UKハウスとガラージサウンドの軽快なリズムの上に、メンバーのパワフルなラップと繊細なボーカルが重なり、システムの外にいる自由な存在をウィットに富んだ歌詞で描き出している。

タイトル曲についてキヤは「みんなで集まって初めて聴いた時、口をそろえて“本当に新鮮な曲だ。どこでも聴いたことのない新しい曲だ”と話していた。新しいKiiiKiiiの姿やカラーをお見せできそうで、期待してワクワクした」と説明した。

収録曲には、EPIK HIGHのTABLOと制作した『To Me From Me』も含まれる。スイはこの曲について「初めて挑戦したレトロ歌謡の感性だ。明日の自分が今日の自分に渡す癒しと短い手紙を込めた。私たちの声で多くの方に癒やしを届けたくて準備したので、たくさん聴いてほしい」と語った。

昨年3月にデビューしたKiiiKiiiは、2カ月後にデビュー1周年を迎える。イソルは「今年はファンの皆さんと一緒に過ごす時間をもっと増やしたいというのがささやかな目標だ。 単独ファンコンサートやファンミーティングでファンと交流し、近い距離で音楽を共有することが今年の目標」と明かした。

スイも「ファンの皆さんと過ごす時間を増やしたいのと同時に、大きな海外フェスティバルやさまざまなステージに立つことも目標だ」とし、「IVE先輩たちが素敵なステージを見せてくれた『ロラパルーザ』や『サマーソニック』のような海外の大きなフェスに出演できたらうれしい」と話した。

（写真提供＝OSEN）イソル、スイ

KiiiKiiiは今回のアルバムを通じて彼女たちならではの確かなメッセージを伝える。イソルは「ありがたいことに、私たちのグループに付く肩書きの一つに“Gen Z美の代名詞”という言葉があるが、すべての世代を網羅する音楽を届けることが目標だ」と語った。

キヤも「私たちはデビューの時から本質的に“自分を信じて、自分へ向かって進もう”というメッセージを伝えてきたので、KiiiKiiiが届けたいメッセージにも耳を傾けてほしい」と付け加えた。

なお、新たなカラーへと拡張されたKiiiKiiiの音楽とパフォーマンスに出会える『Delulu Pack』は、1月26日午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）