【山崎ボトル100本プレゼント】焼肉TOKYO百名店選出の人気店が新店オープン

東京・目黒を拠点に人気を集める焼肉店「焼肉ぽんが」が、新店舗「焼肉ぽんが 名古屋伏見店」を、2026年2月2日（月）17時にグランドオープンする。名古屋での出店は初。オープンを記念し、インスタグラムのフォロワーを対象に、山崎ボトル100本をプレゼントするキャンペーンも実施する。

同店は、産地や銘柄に縛られず、その日最良の状態の黒毛和牛を見極めて仕入れているのが特徴。部位ごとの魅力が伝わるように、提供直前に最適な切り出しで提供している。

また、肉だけでなく、羽釜で炊き上げるご飯や、野菜料理、タレ・薬味など、焼き肉の時間を最後まで楽しめる構成にもこだわっている。個室中心のプライベート空間で、接待・会食・記念日などの利用も想定しているという。

●キャンペーン内容

山崎ボトル 100本限定プレゼント

●キャンペーン対象

・コースでのご注文

・3名以上での来店につき1本プレゼント

・アカウント@ponga_nagoyaのフォロワー限定

【注意点（必ず確認）】

100本限定／なくなり次第終了／一人1回限り／ボトルキープ期間：3ヶ月

※本キャンペーンは予告なく変更となる場合がある

〈店舗情報〉

グランドオープン：2026年2月2日（月）

店名：焼肉ぽんが 名古屋伏見店

営業時間：17:00〜23:00

住所：愛知県名古屋市中区栄2-2-8