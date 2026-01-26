【久世福商店】みかんにホワイトチョコを染み込ませた新食感スイーツ「みかんショコラ染め」発売、バレンタイン向け商品もラインアップ

サンクゼールが展開する「久世福商店」は、2026年1月19日から全国の店舗(一部店舗を除く)と公式オンラインショップで、新商品「みかんショコラ染め」を販売している。

【すべての画像はこちら】シリーズ商品の「りんごショコラ染め」やプチギフトにぴったりな「ちょこあられ」シリーズなど、バレンタイン向け商品もラインアップ

◆みかんショコラ染め

【価格】35g、640円(税込)

【賞味期限】180日

国産温州みかんのフリーズドライにホワイトチョコを中まで染み込ませた、ほろっとした新食感のスイーツ。ひと口で濃厚なチョコのコクと爽やかな果実感が楽しめる。みかんとチョコを真空状態にすることで、中までしっかりチョコが染み込む特別な製法を採用している。

含浸チョコは苺やバナナなど海外産フルーツが主流だが、あえて“国産みかん”を選び、日本の農産品の魅力を最大限に生かした。冬季限定商品、売り切れ次第販売終了。

〈このほかバレンタイン向けの商品をラインアップ〉

◆りんごショコラ染め

【価格】40g、640円(税込)

【賞味期限】180日

みかんショコラ染めのシリーズ商品で毎年冬の人気商品。青森県産ジョナゴールド(サンジョナ)をフリーズドライにし、ホワイトチョコを芯まで染み込ませた。りんごの食感や風味をそのまま感じられるよう、くし形と扇形の2種類のカットを採用。シャクッとした軽い食感と、ホワイトチョコレートのクリーミーな甘さ、りんごの甘酸っぱさが楽しめる。

◆ちょこあられ(全5種)【店舗限定】

【価格】各460円(税込)

ちょっとしたギフトとして人気のチョコあられシリーズ。味種は、いちご･ミルク･ティラミス･ホワイト･抹茶の全5種。伝統製法「丸粒蒸し」で炊いた餅を職人の火加減で焼き上げた香ばしい素焼きあられに、チョコをまとわせた。1袋にひとつだけ、和三盆味のハート煎餅が入っている。

◆チョコきんつば【店舗限定/季節限定】

【価格】4個入り、1,380円(税込)

ビターなチョコと小豆餡の上品な甘みを組み合わせた、和洋折衷のスイーツ。緑茶にもコーヒーにもよく合うリッチな味わい。

