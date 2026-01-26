【6日間限定】中華まん2個購入で対象ドリンク1本無料、クーポンがもらえるキャンペーン【セブン‐イレブン】

コンビニチェーン「セブン‐イレブン」は1月26日、対象の中華まんをまとめて2個購入すると対象ドリンク1本無料クーポンをプレゼントするキャンペーンを開始した。1月31日(土)まで、6日間限定で実施する。

中華まん各種を対象としており、肉まんやあんまん、ピザまんのほか、1月20日から順次発売している新商品「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」も含む。中華まんの組み合わせは自由。

無料クーポンの対象ドリンクは、「サントリー 天然水」や「カナダドライ ジンジャーエール」など、4種を用意している。なお、キャンペーン内容や引換商品などは変更になる場合があるとしている。

【すべての画像を見る】

〈「中華まん2個購入でドリンク1本無料キャンペーン」概要〉

キャンペーン期間中、対象の中華まんを1度に2個購入すると、次回以降に利用できるドリンク1本無料のレシートクーポンをプレゼントするもの。中華まんは自由に組み合わせできる。また4個まとめて購入した場合、無料クーポンは2枚発行される。

対象の中華まんは7種をラインアップ(販売エリアにより取り扱い商品が異なる)。対象ドリンクは全4種で、レシートクーポンによるドリンク引き換えの期間は2月6日(金)まで。店舗により、在庫切れや取り扱いのない場合もあるとしている。

【キャンペーン期間】2026年1月26日(月)〜1月31日(土)

【ドリンク引換期間】2026年1月26日(月)〜2月6日(金)

※商品名･商品パッケージは異なる場合がある。

※「カナダドライ ジンジャーエール 500ml」は地域によって規格が異なる場合がある。

※以下の写真はイメージ。

【対象の中華まん】

◆「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」税込210.60円

とろけるような食感のレッドチェダーチーズと72時間以上熟成させたうま味のある豚肉を使用し、ふんわりとした生地を組み合わせたもの。ガツンとしたうま味のある、濃厚なチーズ肉まんに仕上げたとしている。

※販売エリア:全国

◆「ふんわり×ごろっと 肉まん」税込168.48円

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えてよりふんわりとした生地に仕上げた。熟成させたうま味の強い豚肉と玉ねぎ･筍のゴロゴロとした具材感を楽しめるという。

※販売エリア:全国

◆「もちふわ×とろ〜り ピザまん」税込170.64円

トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた“もちもち･ふわふわ食感”のピザまん。ゴーダチーズを増量して、チーズのうま味と風味を強化した。

※販売エリア:全国

◆「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」税込160.92円

挽きたて･炒りたてのすりごまを使用し、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまん。ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんに仕上げたという。

※販売エリア:近畿エリアを除く全国

◆「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」税込140.40円

小豆の風味を引き立てた甘さ控えめのつぶあんを使用。口どけが良く、もっちり･ふんわりとした食感の生地で包んだとしている。

※販売エリア:近畿

◆「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」税込250.56円

米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まん。熟成した豚肉を大きくカットして使用している。

※販売エリア:近畿エリアを除く全国

◆「もっちり×ジューシー 特製豚まん」税込210.60円

もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んで仕上げた豚まん。ジューシー感と豚肉のうま味をより感じられるよう、具材の肉の比率を見直したという。

※販売エリア:近畿

【無料クーポンの対象ドリンク】

･「サントリー 天然水 1L」

･「カナダドライ ジンジャーエール 500ml」

･「一(はじめ) レモングラスティー 600ml」

･「イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml」

【中華まんのラインアップ、対象ドリンク4種など、全画像を見る】