２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２５年シーズンに３年連続４度目のＭＶＰを受賞したドジャース・大谷翔平投手が、妻・真美子をともなって全米野球記者協会ＢＢＷＡＡニューヨーク支部主催の晩さん会に出席したこと伝え、ＭＬＢの公式インスタグラムが公開したおそろいコーデでドレスアップしたツーショットを紹介した。

これを受けてコメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「ほんとに１ミリもかなわないなと思いました。（勝てるところを）見つけようとしたんですけど…．品があって」とため息まじりに話した。

元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーも「こういう時って、アクセサリーとかバッグとか、ドレスもちょっといつもと違うものをって思いますけど、全部シンプルにまとめていて、より真美子さんの美しさが際立つようなコーディネートをしてらっしゃる。私なんかに言われたくないかもしれないですけど、幸せなんだろうなと思いました。幸せがあふれ出てる感じ」と絶賛。ツーショットを「映画とかドラマのポスターみたい」と評した。