歌舞伎俳優の片岡愛之助が２６日、都内で「Ｔｈｅ Ｔａｂｅｌｏｇ Ａｗａｒｄ ２０２６ プレス向け発表会」に、女優の小芝風花と共に出席した。

黒のはかま姿の正装で登壇した愛之助は、歌舞伎界きっての食通。これから新しく行ってみたいお店のジャンルを聞かれると「フレンチ」と挙げた。「フレンチとか行ったりだと知ってる店しか行かない。調べて新しいお店を開拓したい」と青写真を描いた。

また、最近和食にはまっているという小芝から「オススメの焼き鳥店が多いエリアは？」と質問される場面も。愛之助は「僕らは歌舞伎座が近いので、銀座や麻布十番（のお店）に行くことが多い」とアドバイス。小芝も「早く検索したい！」と笑顔を見せた。

イベント終盤には、「Ｔｈｅ Ｔａｂｅｌｏｇ―」を象徴する“今年の一字”を披露。大きな紙に力強く「地」と一筆したためた。その心について、「『Ｔｈｅ Ｔａｂｅｌｏｇ Ａｗａｒｄ』は日本全国を対象に行っている。色んな土地に行って様々な場所のおいしいものだったり、地元のお料理のだったりを楽しんでいただけたら」と呼びかけた。