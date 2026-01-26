女優の小芝風花が２６日、都内で「Ｔｈｅ Ｔａｂｅｌｏｇ Ａｗａｒｄ ２０２６ プレス向け発表会」に、歌舞伎俳優の片岡愛之助と共に出席した。

レストラン検索・予約サービス「食べログ」２０周年のＣＭキャラクターを務める小芝は、食べログのイメージカラー、オレンジ色の振り袖姿で登壇。「振り袖を着られる機会は多くないですし、身が引き締まる思いです」と笑顔を見せた。

遠征先での食事の話題となり、小芝は昨年、富山で“ひとり居酒屋デビュー”したことを告白。「その土地の美味しい食べ物を食べたいなと思って。カウンターの隣の女性２人組が気づいてくださって、一緒に乾杯して、食べ物ちょっと分けてくださった」とほっこりするエピソードを明かした。

仕事のモチベーション向上のためにうなぎやひつまぶしを食べることも多く「一つの作品が終わったり、お仕事が終わったりした後のご褒美は、うなぎを食べに行くことが多い」と大好物だといううなぎへの愛を爆発させた。

また、最近「和食」にはまっているという小芝。歌舞伎界きっての食通である愛之助へ「オススメの焼き鳥店が多いエリアは？」と直接質問。愛之助は「僕らは歌舞伎座が近いので、銀座や麻布十番（のお店）に行くことが多い」とアドバイスすると、小芝も「早く検索したい！」と胸を躍らせていた。