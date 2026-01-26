窃盗などの罪に問われている、フィリピンを拠点とする犯罪集団「JPドラゴン」のメンバーとみられる男ら5人の初公判が26日、開かれました。検察側は、回収した現金は「かけ子」への報酬などに充てていたと指摘しました。

起訴状などによりますと、三本竹 朗被告（28）ら20代から40代の男5人は去年5月、別の人物らと共謀し、警察官をかたって京都府の当時82歳の女性からキャッシュカードを盗んだ上、それを使ってATMから現金150万円を引き出した窃盗の罪に問われています。





初公判で、5人は起訴内容を認めましたが、このうち1人の弁護士が「本件には関与は一切ない」と起訴内容を否認し、無罪を主張しました。検察側は冒頭陳述で、5人はフィリピンを拠点にした犯罪集団「JPドラゴン」のメンバーと指摘しました。その上で「JPドラゴンはおととし4月ごろから、三本竹被告を現場のトップとする態勢となり、“ピンクハウス”と呼ばれる一軒家を活動拠点としていた」「日本で回収した現金はフィリピン国内に持ち込まれ、犯行に関与したかけ子などへの報酬や犯行拠点の家賃の支払いなどに充てていた」などと指摘しました。次回の公判は、3月2日に開かれる予定です。