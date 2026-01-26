２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、侍ジャパンの井端弘和監督（５０）がこの日、都内で会見。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人を発表したことを速報した。

これまで２回に分けて出場メンバー計１９人を発表しており、これで出場３０人中２９人が決まった。メジャーリーガーが過去最多の８人となった。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。メジャー勢４人のほか、宮城（オリックス）、曽谷（同）、北山（日本ハム）、高橋宏（中日）、中村（ヤクルト）、小園（広島）が新たに発表された。

リモート出演の野球評論家・デーブ大久保氏は特に鈴木誠也について「これは大きいですよね」と話し出すと「相手国としても鈴木選手１枚が加わったことで日本とやりづらいと。鈴木選手は脅威の存在になりますので。やっぱり相手国から見たら（日本が）戦力で１枚か半枚くらい下になっちゃってるところを鈴木選手でなんとか抑えていくっていう、このくらい大きな存在になってきますね」と期待を寄せていた。