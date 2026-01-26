【ソフトバンク】山川穂高が４番論を熱弁　「ずっと４番を張ってきた僕の意地です」

ソフトバンク・山川穂高内野手が２６日、福岡市内で自主トレを公開。４番打者としての強いこだわりを語った。「４番はもう絶対です。４番でホームラン王じゃないと。僕が常々言ってますけど、野球の醍醐（だいご）味は４番だと。４番じゃなくなってきている時代だからこそ『４番だ』という風に思っている。開幕は絶対、４番を取りたいです」と意気込んだ。

「大谷翔平が４番打っているわけでないし、コンちゃん（近藤健介）が今、日本で一番いい打者だと思うけど、コンちゃんは２番か３番でしょ」と、今の野球では４番イコール最強打者でないことも十分に承知している。その上で「見栄（みえ）みたいなもんです。意地です。小、中、高、大(学)、プロの２軍、１軍。ここの６世代でずっと４番を張ってきた、僕の意地です。ただ、去年みたいな成績だと当然ダメなんで、外されますし。『監督、寝てていいですよ』ぐらいの。本当にそういう年にしたい。打撃コーチも打順に悩まなくて済むような。真の４番になるのは難しいのは分かっていますけど、だからこそ狙います」と話した。

山川は移籍１年目の２４年は全試合４番を任されたが、昨年は極度の不振で５月中旬に４番を外されていた。