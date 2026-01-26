結婚した2日後、夫の二股相手が泣きながら現れた。意外な展開に…／結婚人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年1月8日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
熱烈にアプローチされてお付き合いが始まり、即プロポーズされスピード結婚。ですが、そんな幸せの絶頂からドン底につき落とされてしまったら…。
今回は、そんな女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆彼氏がいたのにアプローチされ交際4ヶ月でスピード結婚
相川舞子さん（仮名・28歳／ネイリスト）は昨年の頭にNさん（34歳／不動産業）と結婚しました。
「Nとは行きつけの飲み屋で知り合いました。私は一人で飲みに行くのが好きなのですが、Nも一人で来ていて、マスターと3人でお笑いの話で盛り上がったのがきっかけで連絡先を交換しました」
ですがその当時、舞子さんには、同じ歳の会社員の彼氏がいたそうで…。
「彼氏がいるから無理だって何度も断ったのに、Nがグイグイきて（笑）私の仕事終わりに毎日のように迎えに来たり、ひんぱんに花束をもらったりしているうちに、押しに負けて付き合う事になってしまって」
彼氏と別れるのに多少時間がかかりましたが、晴れてNさんとお付き合いを始めると、即プロポーズされた舞子さん。
「ここまで私の事を好きになってくれる人なんて、なかなか現れないと思いOKしました。それからすぐに両親に紹介して、なんだかんだで付き合って4ヶ月で婚姻届をNと出しに行ったのですが…」
その2日後、夫と暮らすマンションから買い出しに行こうとすると、泣きながら舞子さんを見つめる女性が立ちつくしていました。
◆「こいつと結婚するから別れてくれ」と捨てられた
「いったい何事？とビクッとしてしまいました。するとその女性に『私、つい一週間前までNさんとお付き合いしていて』と言われて、え？って感じで状況が飲み込めなかったですね」
舞子さんよりかなり若そうな彼女。とりあえず近くの公園で話を聞いてみる事にしました。
「話を聞くと、私と知り合う前からNは、この彼女と付き合っていて、私を口説いている間も、付き合いだしてからもずっと二股状態だったみたいで…」
そして浮気を疑いNさんのスマホを勝手に見た彼女が、舞子さんの存在を知り、彼を問い詰めたところ「こいつと結婚するから別れてくれ」と一方的に捨てられてしまったそう。
「彼女が嘘を言っているようにはとても見えなかったし、なんで結婚してまだ3日でこんな目に遭わないといけないの？という思いと、もう二股野郎のNなんて信じられない、けど信じたいという気持ちもあり、とにかく頭の中がごちゃごちゃになりました」
◆二股相手と一緒に夫の帰りを迎えた
彼女から、つい最近Nさんと食事に行った写真や、彼女の部屋でくつろぐ夫の写真を見せられたのです。
「彼女の部屋で、私がクリスマスプレゼントにあげたセーターを着て笑っているNを見ていたら…じわじわ二股かけられていた実感が湧いてきて、今まで味わった事ない怒りがこみあげてきましたね」
そして「あなたにNの本性を話せてよかったし、なんかスッキリしちゃった。後はNを一発ぶん殴ったら気が済むと思うし、もうあなた達の前に現れないから」と言われました。
「私もNにダマされていた事が許せなかったので、彼女を部屋にあげてNが帰ってくるのを一緒に待ちました」
そんな事何も知らずに帰宅した夫。
「彼女がNの背後から思いっきり背中を叩き、転ばせて馬乗りになると…彼女の顔を見たNがビックリして声にならない声をあげていましたね」
彼女はNさんに謝罪を求め、謝ってもらうと「二度とやるなよ」と捨て台詞を残し帰っていったそうです。
◆「離婚してよ」と言うと泣く夫
「今度は私が、どういうつもりで二股かけていたんだ？とネチネチ攻めまくりました」
夫は「電撃的に舞子さんに恋してしまい、付き合いの長い彼女にその事をなかなか言えなかっただけで、ずっと舞子さんの方が好きだった」と熱弁しましたが…。
「やっぱりどうしても許す気にはなれなくて、私は出て行く事にしたんです。結婚したばっかりなのに、いきなり別居ですよ。Nは泣いていましたね」
とりあえず友人宅にお世話になり、物件を探して一人暮らしを始めた舞子さん。
「Nからしょっちゅう電話がきますが『離婚してよ』と言うと泣くので、うっとおしくなって電話を切るの繰り返しで…」
「はやく納得して離婚して欲しいですが、まだ時間がかかりそうです。両親には悪くてまだ話せていないんですよね」とため息をつく舞子さんなのでした。
＜文＆イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
熱烈にアプローチされてお付き合いが始まり、即プロポーズされスピード結婚。ですが、そんな幸せの絶頂からドン底につき落とされてしまったら…。
今回は、そんな女性のエピソードをご紹介しましょう。
相川舞子さん（仮名・28歳／ネイリスト）は昨年の頭にNさん（34歳／不動産業）と結婚しました。
「Nとは行きつけの飲み屋で知り合いました。私は一人で飲みに行くのが好きなのですが、Nも一人で来ていて、マスターと3人でお笑いの話で盛り上がったのがきっかけで連絡先を交換しました」
ですがその当時、舞子さんには、同じ歳の会社員の彼氏がいたそうで…。
「彼氏がいるから無理だって何度も断ったのに、Nがグイグイきて（笑）私の仕事終わりに毎日のように迎えに来たり、ひんぱんに花束をもらったりしているうちに、押しに負けて付き合う事になってしまって」
彼氏と別れるのに多少時間がかかりましたが、晴れてNさんとお付き合いを始めると、即プロポーズされた舞子さん。
「ここまで私の事を好きになってくれる人なんて、なかなか現れないと思いOKしました。それからすぐに両親に紹介して、なんだかんだで付き合って4ヶ月で婚姻届をNと出しに行ったのですが…」
その2日後、夫と暮らすマンションから買い出しに行こうとすると、泣きながら舞子さんを見つめる女性が立ちつくしていました。
◆「こいつと結婚するから別れてくれ」と捨てられた
「いったい何事？とビクッとしてしまいました。するとその女性に『私、つい一週間前までNさんとお付き合いしていて』と言われて、え？って感じで状況が飲み込めなかったですね」
舞子さんよりかなり若そうな彼女。とりあえず近くの公園で話を聞いてみる事にしました。
「話を聞くと、私と知り合う前からNは、この彼女と付き合っていて、私を口説いている間も、付き合いだしてからもずっと二股状態だったみたいで…」
そして浮気を疑いNさんのスマホを勝手に見た彼女が、舞子さんの存在を知り、彼を問い詰めたところ「こいつと結婚するから別れてくれ」と一方的に捨てられてしまったそう。
「彼女が嘘を言っているようにはとても見えなかったし、なんで結婚してまだ3日でこんな目に遭わないといけないの？という思いと、もう二股野郎のNなんて信じられない、けど信じたいという気持ちもあり、とにかく頭の中がごちゃごちゃになりました」
◆二股相手と一緒に夫の帰りを迎えた
彼女から、つい最近Nさんと食事に行った写真や、彼女の部屋でくつろぐ夫の写真を見せられたのです。
「彼女の部屋で、私がクリスマスプレゼントにあげたセーターを着て笑っているNを見ていたら…じわじわ二股かけられていた実感が湧いてきて、今まで味わった事ない怒りがこみあげてきましたね」
そして「あなたにNの本性を話せてよかったし、なんかスッキリしちゃった。後はNを一発ぶん殴ったら気が済むと思うし、もうあなた達の前に現れないから」と言われました。
「私もNにダマされていた事が許せなかったので、彼女を部屋にあげてNが帰ってくるのを一緒に待ちました」
そんな事何も知らずに帰宅した夫。
「彼女がNの背後から思いっきり背中を叩き、転ばせて馬乗りになると…彼女の顔を見たNがビックリして声にならない声をあげていましたね」
彼女はNさんに謝罪を求め、謝ってもらうと「二度とやるなよ」と捨て台詞を残し帰っていったそうです。
◆「離婚してよ」と言うと泣く夫
「今度は私が、どういうつもりで二股かけていたんだ？とネチネチ攻めまくりました」
夫は「電撃的に舞子さんに恋してしまい、付き合いの長い彼女にその事をなかなか言えなかっただけで、ずっと舞子さんの方が好きだった」と熱弁しましたが…。
「やっぱりどうしても許す気にはなれなくて、私は出て行く事にしたんです。結婚したばっかりなのに、いきなり別居ですよ。Nは泣いていましたね」
とりあえず友人宅にお世話になり、物件を探して一人暮らしを始めた舞子さん。
「Nからしょっちゅう電話がきますが『離婚してよ』と言うと泣くので、うっとおしくなって電話を切るの繰り返しで…」
「はやく納得して離婚して欲しいですが、まだ時間がかかりそうです。両親には悪くてまだ話せていないんですよね」とため息をつく舞子さんなのでした。
＜文＆イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop