1月23日に衆議院は解散し、2月8日投開票の衆議院選挙に向けて動き始めた。総選挙後の日本政界を待ち受ける大再編劇は、何が軸となり、各党の政治家はどう動くのか。

ねじれ解消で自民も立憲も国民も割れる

野党の中道・リベラル勢力は、慌てて結集に動いた。立憲民主党と公明党は急遽、新党「中道改革連合」を旗揚げした。

注目はその中道改革連合が石破茂・前首相など自民党反高市派にも合流を呼びかけていることだ。

共同代表に就任した斉藤鉄夫・公明党代表はBS番組で「自民党のしかるべき方、率直に言えば、石破さんにも我々の考え方は申し上げました」と声をかけたことを明かし、共同代表の野田佳彦・立憲民主党代表も、「中道の存在感が大きくなっていけば、穏健の保守の皆さんとの連携は十分にできる」と語った。政治ジャーナリスト・野上忠興氏はこう指摘する。

「中道改革連合が連携を目指す穏健保守とは、石破氏や岩屋氏、岸田文雄・元首相や林芳正・総務相など急進保守の高市首相と対立する勢力を念頭に置いている。参政党や日本保守党が反高市勢力の自民党からの排除に動いているのに対し、中道改革連合は反高市勢力の受け皿になろうとしている。

総選挙をきっかけに政界が高市首相中心の急進保守勢力と、穏健保守やリベラルを含む中道勢力に大きく分かれ、再編されていく流れが見えてきた」

立憲も割れた。同党は自民以上に保守系とリベラル勢力の左右対立が激しい。新党には立憲の衆院前職の多くが合流するが、保守系の原口一博・元総務相（佐賀1区）は「公明による（立憲民主の）吸収合併だ」と中道改革連合への参加を拒否して新党結成に動いた。

「党内には唐突な公明との合流に不満はあっても選挙直前だからやむなく参加するしかなかった者が大半だ。選挙結果次第では、保守系がもっと飛び出す可能性がある」（立憲ベテラン前職）

立憲の左右対立のねじれが解消すれば、政界再編の構図はよりわかりやすくなる。

「高市支持」か「反高市」かの股裂き状態なのが国民民主党だ。

国民民主党は自民党と政策合意を結んで予算案に賛成する方針を決めると、高市側近の萩生田光一・自民党幹事長代行と「連立参加」に向けた下交渉を行なっていた。だが、高市首相が電撃解散を決めたことで玉木雄一郎・代表は、「（予算案）賛成を確約できなくなる」と反発して連立話はご破算に。玉木氏は中道改革連合にも「参加しない」と表明したが、同党の円より子氏が離党して新党参加するなど党内が一枚岩ではないことを露呈した。政界再編のうねりが大きくなれば、保守系議員とリベラル寄りの労組の組織内議員とが混在する同党も分裂に向かう可能性がある。

