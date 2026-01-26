プロ野球で200勝または250セーブ以上をあげた投手、2000安打以上を打った野手、そしてそれに相当する記録を保持する者がその名を刻むことになる名球会。野球振興のために様々な社会貢献活動を行っていますが、ハワイ総会後にも、現地の子どもたちを対象とした野球教室を行いました。

参加した名球会レジェンズは山本昌さん、駒田徳弘さん、アレックス・ラミレスさん、小笠原道大さん、そして岩瀬仁紀さんです。

岩瀬さんが英語での指導に少し苦労する場面もありましたが、そこは大ぶりのジェスチャーで乗り切ります。子どもたちからは「話し言葉は違いますが、教えはハッキリと理解できた」「いい経験だった」「動きを交えてだったのでよく分かりました」と笑顔が見られました。

名球会の王貞治顧問は「子どもたちのうれしそうな顔と目の輝きというのが、一緒にやっていてもやって良かったなと思うし、自分たちも小さい頃、こういう目をしていたんだろうなと。野球というのはこれからもつながっていくのでなるべくそういう機会を持ちたい」と今後の活動を続けていきたいと語りました。