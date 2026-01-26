「いったん興味ないフリをするタイプの柴犬」



【写真】いったん、ボールをチラ見してからの…

こんなひと言とともに雪の日の愛犬とのお散歩の様子を映した動画が「X」で注目を集めました。柴犬さんは当初、飼い主さんが雪原に投げてくれたボールにそ知らぬふりをして雪に埋もれた木の根元などをいかにも興味ありげに見に行きます。でも、ちらり、とふり返って横目でボールを確認し、いそいそと近づいて行ったかと思うとボールに全身をすりつけて大喜びで遊び始めます！



愛犬の動画を投稿したのは「柴犬ハル」（@shibaharu3014）さん（以下、飼い主さん）。ハルちゃんは今年の3月で10歳の誕生日を迎える柴犬の女の子です。このツンデレの極みのようなハルちゃんの行動がたくさんの人の胸をときめかせました。



「すごいツンデレ」

「ツンデレLv99」

「ツンデレ柴の本領発揮ですね」



飼い主さんにハルちゃんのことをお聞きしました。



ツンデレゆえの可愛らしさ

――いつもこんな調子なのでしょうか？



いつものことです。ただ、興味ないフリをするときと、本当に興味ないときもあります。



――なぜこういう「フリ」を？



ツンデレで素直じゃない性格なので、好きなボールや美味しいおやつがあっても、いや今忙しいんで…といったん置いておくことはよくあります。でも結局は来ることが多いので、それを待っています。



――今回も最終的には雪の上で大はしゃぎしていました。



最初から喜んで遊んだらいいのに…と思います（笑）。でも、そこが柴犬らしくてとても可愛いと思っています。



柴犬好きの間で広がる共感

動画には記事執筆時点で「７万件」もの「いいね」がついており、大反響があったことについて「同じく柴犬を飼っている方から、わかる！と共感してもらえたり、だから柴犬はいいよねと言ってもらえるのが嬉しかったです」と飼い主さんは喜びの気持ちを話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）