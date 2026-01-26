（株）MF（旧商号：丸福（株）金沢市）と、関連の（株）MP（旧商号:エムプリント（株）、同所）は1月14日、金沢地裁より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は数十億円が見込まれる。



MFは、1953年3月に丸福商店の屋号で創業し、文具・紙製品販売を開始したことを源流とする。その後、紙器包装資材（パッケージや包装紙、ラベル）、ポスターなどの一般商業印刷物の企画製造に注力し、観光土産のパッケージで実績を有していた。レンゴー（株）（大阪市福島区）などの大手企業にも販路を構築し、2019年9月期には売上高41億6327万円をあげたが、資材高騰などで利益面は低調に推移。

赤字を散発したほか、過去の設備投資も重荷となり、金融機関への借入金返済をリスケジュールするなどして資金繰りを維持していた。さらに2020年以降は、コロナ禍による観光産業の低迷を受け観光土産向けパッケージも苦戦を強いられた。





そうしたなか2022年9月、レンゴーが全株式を取得して子会社化。同時に会社分割により別途、丸福（株）（白山市）を設立し、事業を承継。当社は現商号に変更し、債務整理を進めていたなか2025年10月17日、株主総会決議により解散した。なお、新設された丸福は2023年10月、富士包装紙器（株）（現：富士丸福（株）、滋賀県日野町）が吸収合併している。MPは、MFの外注先として印刷や製本、製版などを担い、2019年9月期には売上高約21億3400万円をあげた。しかしMFの苦境を受け、2022年9月に会社分割を実施し、事業を新設された丸福に移管。現商号に変更し、MFと同様の措置となった。※（株）MF（旧商号：丸福（株）、TSRコード:580048993、法人番号:3220001006764、金沢市進和町19−2、設立1981（昭和56）年3月、資本金4200万円）※（株）MP（旧商号:エムプリント（株）、TSRコード:580164675、法人番号:5220002002595、同所、設立1981（昭和56）年10月、資本金2100万円）※レンゴー（株）（TSRコード:570222265、法人番号:1120001036880、大阪市福島区）※丸福（株）（TSRコード:696399245、法人番号:1220001025056、白山市）※富士包装紙器（株）（現：富士丸福（株）、TSRコード：570181054、法人番号：7120001088660、滋賀県日野町）