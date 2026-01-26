テレビ朝日アナウンサーで元大学ゴルフ部主将の安藤萌々が新年初ラウンド あまりの不調にグリーンサイドで体幹トレーニング！
テレビ朝日アナウンサーで「報道ステーション」のメインキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。「先週の初打ちは、同級生12人でコンペ！」「幼馴染たちを相手に絶対に負けられない戦い。。。」と、2026年の初ラウンドには強い覚悟を持って臨んだことを投稿した。
【動画】快晴の下、会心のティショットを見せたのだが…!?
「しかし！前半はアイアンが巻き気味。バンカーに捕まりまくり…バンカーからホームランは出るわで47…」「ボギペをはみ出し大焦り」と前半ハーフから大苦戦。「後半は42で、なんとかボギペは切ったものの…！！ グロスで4位でした 悔しいぃ〜！ 練習あるのみ！！」と不満を残すラウンドとなってしまった。投稿では会心のティショットにカメラを振り向いてピースをする姿や、ボールを頬に当てて友人と笑顔の2ショットなどを1本の動画にまとめた。そして「最後のカットは前半があまりにも悪くてプランクをする人」と記しているように、何とグリーンサイドでプランク（前腕とつま先で身体を支え、頭から踵まで一直線に保つ体幹トレーニング）をする姿も公開。さすがは大学生時代にはゴルフ部主将を務めていただけに、ゴルフへの取り組み方も真剣度が違うところを見せていた。
