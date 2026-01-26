岩井明愛&千怜が初めてのラグビー観戦で熱い声援「堂々としていてかっこいい」 2人もパスをしながらグラウンドを疾走！
岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。ジャパンラグビーリーグワンに所属する三重ホンダヒートの試合を妹・千怜とともに初めて観戦したことを投稿した。
【動画】「スポーツ万能」岩井ツインズのパスの応酬
冒頭で「HONDAヒート勝ったぞ #hondaheatの皆さん おめでとうございます」「人を感動させるのもスポーツの良さ」と嬉しそうに祝福すると、浦安D-Rocksを32‐23で下した試合結果を報告した。Honda（本田技研工業）に所属する岩井ツインズは、先日は硬式野球部の練習に参加、そして今回はラグビーの応援のため栃木県宇都宮市にあるホンダヒート・グリーンスタジアムに駆け付けた。この試合に岩井ツインズが観戦に訪れることはチームのホームページなどでも告知されており、HEATER LAND（イベント広場）特設ステージでのトークショーや、サイン入りグッズがゲットできるバズーカタイムなども行われた。またチームのインスタグラムで2人は「ラグビー観戦は初めてなのでワクワクしています」「ルールも詳しくないですけど、迫力あるプレーが楽しみです」（明愛）、「選手は横幅があると言ったらちょっと失礼ですけど、がっしりしています。堂々としていてかっこいい」（千怜）とインタビューに答えていた。投稿ではチームのダウンジャケットを着た2人が巧みにパスを交わし合いながらグラウンドを走る動画や、ラグビーボールを手にした笑顔の2ショット、チームのマスコットキャラクター「ヒートくん」と手をつないだ3ショットなどを公開した。投稿を見たファンは「ラグビー姿もカッコいいです」「スポーツ万能 最高」「軽やかな〜ステップ〜」と、ラグビーも楽しそうにこなしてしまう2人を称賛していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が初めてのラグビー観戦で熱い声援「堂々としていてかっこいい」 2人もパスをしながらグラウンドを疾走！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女優・剛力彩芽との2ショットを公開した27歳の女子プロ「めいさんに癒された１日」とYouTube収録を楽しく振り返り
西村優菜が支援を続ける施設を初訪問 利用者たちの感謝と不安を耳にして「自分にできることは何なんだろうか」と自問
【動画】「スポーツ万能」岩井ツインズのパスの応酬
冒頭で「HONDAヒート勝ったぞ #hondaheatの皆さん おめでとうございます」「人を感動させるのもスポーツの良さ」と嬉しそうに祝福すると、浦安D-Rocksを32‐23で下した試合結果を報告した。Honda（本田技研工業）に所属する岩井ツインズは、先日は硬式野球部の練習に参加、そして今回はラグビーの応援のため栃木県宇都宮市にあるホンダヒート・グリーンスタジアムに駆け付けた。この試合に岩井ツインズが観戦に訪れることはチームのホームページなどでも告知されており、HEATER LAND（イベント広場）特設ステージでのトークショーや、サイン入りグッズがゲットできるバズーカタイムなども行われた。またチームのインスタグラムで2人は「ラグビー観戦は初めてなのでワクワクしています」「ルールも詳しくないですけど、迫力あるプレーが楽しみです」（明愛）、「選手は横幅があると言ったらちょっと失礼ですけど、がっしりしています。堂々としていてかっこいい」（千怜）とインタビューに答えていた。投稿ではチームのダウンジャケットを着た2人が巧みにパスを交わし合いながらグラウンドを走る動画や、ラグビーボールを手にした笑顔の2ショット、チームのマスコットキャラクター「ヒートくん」と手をつないだ3ショットなどを公開した。投稿を見たファンは「ラグビー姿もカッコいいです」「スポーツ万能 最高」「軽やかな〜ステップ〜」と、ラグビーも楽しそうにこなしてしまう2人を称賛していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が初めてのラグビー観戦で熱い声援「堂々としていてかっこいい」 2人もパスをしながらグラウンドを疾走！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女優・剛力彩芽との2ショットを公開した27歳の女子プロ「めいさんに癒された１日」とYouTube収録を楽しく振り返り
西村優菜が支援を続ける施設を初訪問 利用者たちの感謝と不安を耳にして「自分にできることは何なんだろうか」と自問