衆議院選挙の公示を27日に控え、与野党の党首が日本記者クラブ主催の討論会に臨みました。

自民党 高市総裁「食料品を2年間限定で、しかも特例公債に依存せずにゼロ税率にしたい。2026年臨時国会が可能であれば、そこまでに国民会議で議論がまとまれば、改正案を提出したい」

中道改革連合 野田共同代表「生活者ファースト、暮らしを政治の真ん中に、という路線で具体的な生活者目線で政治を変えていきたいというふうに思います。一番効果的な政策というのは食料品にかかっている消費税、今8％ですが0％にする」

日本維新の会 藤田共同代表「自由民主党と維新の会が連立政権を組んで、これまで動かなかった政策が前に進んでいます。特に家計にしっかりと手を差し伸べるためには税金､そして社会保険料、ここにしっかりと改革を施さなければなりません」

国民民主党 玉木代表「国民民主党は政策実現する野党です。実際私たちは対決より解決の姿勢で、50年動かなかったガソリンの暫定税率を廃止につなげることができました。もっと手取りを増やすために、さらに乗り越えなければいけない壁があります」

参政党 神谷代表「今回の参政党のキャッチコピーは『ひとりひとりが日本』であります。労働不足を補うための移民の受け入れの拡大を止めたい、移民の数を制限していきたいというふうに考えております」

共産党 田村委員長「消費税廃止を目指し5％へ。財源は異常円安をもたらす国債大量発行ではなく、もうかっている大企業富裕層への減税税優遇を見直します」

れいわ新選組 大石共同代表「やはりアメリカとの関係性。アメリカの属国ですよね、今日本は。そういう状況の中でこの日本の針路をどうしていくのかっていう。その国論を二分する解散だというのが、今回の解散の本当の意味だと思ってるんですね」

また他の4党は動画で主張が紹介されました。

減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表「私たちは消費税は廃止一択です。これは間接税ではありません。国民を傷める日本弱体化装置です」

日本保守党 百田代表「減税によって国民の使えるお金を増やし、それによって経済活性化につなげます」

社民党 福島党首「物価高対策として消費税ゼロ！ 社会保険料を半額にします。企業と個人の負担割合を変えます」

チームみらい 安野党首「他の党が訴えている消費税の減税ではなく、それよりもむしろ、現役世代の助けになる社会保険料の減額を進めていきたいと思っています」

衆議院選挙は27日に公示され、来月8日に投開票が行われます。