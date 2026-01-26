「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

昨年１２月２６日にボートレース平和島の新スタンドが２Ｍ側にオープンした。記者席もリニューアルし、われわれもフレッシュな気持ちで仕事ができている。

連日、多くのファンが訪れており、新しく入ったカツ丼やカレーライスやまぜそばのフードコートも盛況だ。大人気アニメ「モンキーターン」とのコラボも３月３０日まで実施しており、まだ訪れていないファンの方はぜひとも足を運んでいただきたい。

さて、平和島のリニューアルはまだまだこれから。今度は１Ｍ側の新スタンド建設と競技部の新設工事期間に入る。スタンドだけではなく、競技本部や艇庫も全て取り壊し、新しく生まれ変わる予定だ。全てが一新されるまで時間はかかるが、平和島で取材することの多い自分からすれば楽しみでしょうがない。１Ｍ側のスタンドには、より広いフードコートが入る予定で、ボートレースだけではなく、近隣施設を訪れる人々にも楽しんでもらえるはず。平和島一帯がにぎわうことで、最終的にボートレースも盛り上がってくれればと心から期待をしております。

平和島ファンの方々にはリニューアル完了後の１Ｍスタンドを楽しみにしていただくのはもちろんのこと、間違いなくＳＧ開催が戻ってくるはずなので、それも心待ちにしていただきたいと思います。（関東ボート担当・山内翔太）