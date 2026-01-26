【福フェス】Creepy Nuts、ヘッドライナーで5回目を締めくくる
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。HIP HOPユニット・Creepy Nutsがヘッドライナーを務めた。
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
冒頭は「ビリケン」からスタート。MCのR-指定の「福岡、飛び上がれ！」というあおりで、みずほPayPayドームは揺れた。フェスを名残惜しむオーディエンスと楽しむように「よふかしのうた」「堕天」を披露。R-指定は「5周年の大トリを務めさせていただきます。最後の最後、ここまで来たら限界の先がこの大トリやから。ドッペルゲンガーかと思うぐらい叫んでよ」と呼びかけ「doppelganger」とパフォーマンス。会場は割れんばかりの大歓声となった。
「ちゅだい」の後は、DJ松永の冴え渡るDJプレイ。そして「Bling-Bang-Bang-Born」、「二度寝」、「オトノケ」、「のびしろ」などヒット曲を続けざまに。最後までテンションを上げ続けて5回目の『福フェス』をド派手に締め括った。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
