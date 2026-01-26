フランスのマクロン大統領＝20日、スイス・ダボス/Ludovic Marin/AFP/Getty Images

（CNN）フランスのマクロン大統領は、15歳未満の子どもによるSNS利用を禁止する法案について、9月の新学期開始までに施行できるよう、法整備を前倒しで進める考えを示した。

マクロン氏は24日夜、CNN提携局BFMTVが公開した動画で、「子どもや若者の脳は売り物ではない」と述べた。「子どもたちの感情は、米国のプラットフォームであれ中国のアルゴリズムであれ、売り物でも操作されるべきでもない」

マクロン氏はさらに、「15歳未満のソーシャルメディアの使用を禁止し、高校では携帯電話の使用を禁止する。これは明確なルールだと考えている」と強調した。

SNSが若者に及ぼす潜在的な害への懸念から、欧米では規制を強化する動きが広がっている。オーストラリアでは2025年12月、16歳未満がインスタグラムやTikTok、フェイスブックなどのアカウントを持つことを禁じる法律が施行された。

英政府も16歳未満のSNS利用禁止を含む、子どものオンライン安全を確保するための複数の対策を検討していると明らかにしている。

オーストラリアでは規制導入後、16歳未満と判断された470万件以上のアカウントが停止または削除されたという。同国のアルバニージー首相が昨年12月に明らかにした。アルバニージー氏はCNNの取材に対し、禁止措置について、「社会的害悪が生じていることを認識しており、政府として保護者の訴えに応え、若者たちの『子どもらしくさせてほしい』という運動に応える責任がある」と説明していた。