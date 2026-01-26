MLBジャパンが2026年1月25日に公式インスタグラムを更新し、ドジャースの大谷翔平選手と妻・真美子さんのツーショットを公開。大きな反響を集めている。

「どれをとっても美しすぎ」の声

全米野球記者協会ニューヨーク支部主催のアワードディナーが24日に行われ、MVPやサイ・ヤング賞受賞者らスター選手が集結した。MLBジャパン公式インスタグラムは25日に「年間アワードの授賞式！」とつづり、授賞式に出席した大谷選手夫妻のほか、アーロン・ジャッジ選手夫妻、ポール・スキーンズ選手夫妻、タリック・スクーバル選手夫妻のツーショットをそれぞれ公開した。

大谷選手は深いネイビーのスーツと黒シャツ、黒ネクタイ姿、真美子夫人もネイビーのワンピース姿で写真に映っており、公式インスタグラムは「家族とその喜びを分かち合いました」とつづっていた。

コメント欄には「堂々たるバランスが本当に素晴らしい」「大谷夫妻、ますますお顔が似てきたような...」「どれをとっても美しすぎます」「絵になるお二人です」「ナイスカップル」「真美子さん美し〜い！」「真美子さんはドレスが本当に似合う」という声が集まっていた。

この投稿をInstagramで見る

MLB Japan(@mlbjapan)がシェアした投稿