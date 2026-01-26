いったん寒波の影響がおさまった中国地方ですが、明日27日(火)から再び寒気が流れ込む見込みです。29日(木)から30日(金)は鳥取県で大雪となるでしょう。季節風が強まり、厳しい寒さになる見込みです。ナダレや、路面の凍結や積雪による交通障害に十分ご注意ください。

明日27日(火)から再び寒気流入 29日(木)〜30日(金)は更に強い寒気流入

今日26日(月)の中国地方は、日中は寒気の流れ込みがおさまり雪はやみましたが、明日27日(火)から再び、上空1500m付近に平地で雪を降らせるレベルのマイナス6℃以下の寒気が流れ込む見込みです。また、29日(木)から30日(金)はマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。

29日(木)から30日(金)は鳥取県で大雪に

今日26日(月)、日中は寒気の流れ込みがおさまり、中国地方は雪がやみましたが、夜は気圧の谷の影響で雲が広がり、日本海側で雨や雪が降る見込みです。

明日27日(火)から再び寒気が流れ込み、冬型の気圧配置になるでしょう。

中国地方は日本海側や中国山地沿いを中心に雪が降る見込みです。季節風が強まり、厳しい寒さになるでしょう。

また、29日(木)から30日(金)は、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)と呼ばれる、日本海で風が集まり雪雲が発達し線状に連なる収束帯が近畿付近にのびる影響で、鳥取県は大雪になるでしょう。局地的に降雪が強まり、短時間で大雪になる恐れがあるため、要注意です。

強風や雪による見通しの悪化や、積雪や路面の凍結による交通障害に十分ご注意ください。



31日(土)からは寒気の流れ込みが弱まり、雪の降る所は少なくなるでしょう。

雪道運転 万が一に備えて

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。