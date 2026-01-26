ドル円１５４．１０近辺、ユーロドル１．１８６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.10近辺、ユーロドルは1.1860近辺での推移。いずれも先週末からは大幅なドル安に傾いた水準で取引されている。本日これまでのレンジは、ドル円が153.81-155.35、ユーロドルが1.1834-1.1898となっている。ユーロ円は182.55-184.12レンジで下方向に動いている。全般的なドル安とともに、円高の動きとなっている。



USD/JPY 154.11 EUR/USD 1.1857 EUR/JPY 182.75

