日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役を引退した中田翔さんが、雪の影響で北海道から戻れなくなっていることを明かした。

中田さんは２６日、自身のインスタグラムを更新。「今回の札幌ファンミーティング最高に楽しかったし５００人以上のみんなが来てくれて嬉しかった！中には雪の影響で来られない人や最後の１０分前に着きましたって人がいて、すごく申し訳なかったけどみんなと話せて良かったです！！」と記し、元中日で中田のマネジャーに転身した加藤竜馬さんと、ファンミーティングが行われた札幌の街に立つ写真をアップ。

「北海道最高！！また来ます！！でも、雪の影響で帰れない。。。それはだるい。。」とつづり、雪の影響で帰れない状況にあることを伝えた。

この投稿には、「ファンミ大盛況で良かったですね 風邪ひかないように気をつけて下さい」「まだ札幌にいるって知っちゃうと嬉しくなっちゃいました（大変なのにごめんなさい）」「次は暖かいときに来てください」「やはり帰れなかったんですね 無事に帰れますように！」「私も帰りはすごく大変な目に遭い、自宅に到着したのは夜１１時過ぎでした」などのコメントが寄せられた。

北海道は大雪の影響で、新千歳空港から札幌市内への交通手段が運転中止になり、多くの人が空港から出られず、２５日夜を空港で過ごすなどした。