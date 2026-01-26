映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」にヨッシー登場。4月公開
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 ヨッシー公開映像（日本語版）
4月24日に全国公開される映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」より、ヨッシーが登場する新映像「ヨッシー公開映像」日本語版と、ポスタービジュアルの第3弾が公開された。
この新映像は、1月25日に夜に配信された「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25」で公開されたもの。映像内では、アニメーションが完成し、映画の制作がポストプロダクションに進行していることも報告されている。
2023年公開の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く2作目。引き続き、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。国内配給は東宝東和。
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」ポスタービジュアル第3弾
(C)Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25