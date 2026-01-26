Ｕ―２３アジア杯で史上初の大会連覇を達成したサッカーＵ―２３日本代表が２６日、開催地のサウジアラビアから経由地を経て、成田空港着の航空機で帰国した。

１次リーグ３戦で計１０得点無失点の３連勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、決勝も中国に４―０の快勝で６戦１６得点１失点。各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んだが、強さを証明した。

帰国後に取材に応じた大岩剛監督は「最後、優勝できて非常に選手の成長を見れたというか、若い選手たちのたくましさが最後は出てきた試合になったんじゃないかなと思っています。プロの選手もいれば、大学生もいて、高校生もいて、というグループだったので、それぞれが、それぞれの成長があったのかなと思います。アジアで日本を倒そうという国がいろんなことをしてくる中で勝ち切ったというのは非常に評価していいと思いますが、これが世界に出ていった時に、私自身もオリンピックを経験してますけど、これがまた一つも二つもレベルが上がっていくので、そういうところはね、いろんな経験をして、日本代表が強くなっていけばいいかな、という風には思ってます」と話した。