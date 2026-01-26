TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®¼ÇÉ÷²Ö ¡Û¡¡ºòÇ¯ÉÙ»³¤Ç¡¡­à°ì¿Íµï¼ò²°¥Ç¥Ó¥å¡¼­á¡¡ÎÙ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤â´¥ÇÕ¤·¡¡¡Ö¿©¤ÙÊª¤âÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×



º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖThe Tabelog Award¡×¤Ï¡¢ ¿©¤Ù¥í¥°¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÇ¯´Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¤­¤ï¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿733Å¹¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿©¤Ù¥í¥°20¼þÇ¯¤ÎCM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 


»£±Æ¤ÇÃÏÊý¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï­à¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤Î¸©¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹­á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯¤Ï»£±Æ¤ÇÉÙ»³¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï­à°ì¿Íµï¼ò²°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Á°Æü¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ­á¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¹ðÇò¡£
 


°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤Í¡Á¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï­à¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¡¢½÷À­¤Î2¿ÍÁÈ¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿­á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤­¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢­à°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤äÂç¤­¤Ê¤ª»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤´Ë«Èþ¤Ë¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ëÎÏ¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹­á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 


¤µ¤é¤Ëº£¸å¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï­à¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊì¤ÎÆü¡×¤È¤«ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹­á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û