ÆÈ¼«ÁªÄê¡ªÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¡Ú¸åÊÔ¡Û¡È°æ¾å²È¡É¤¬3»î¹ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ö¼Â¸½¤µ¤»¤¿¿Ø±Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Ç¡¢Wake¡¡Rise¡¡BOXING¡¡FITNESS²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÏÂÝæ¿µ¸ã¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¥Ù¥¹¥È5¤òÆÈ¼«ÁªÄê¤·¤¿¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÈ¼«ÌÜÀþ¤ÇÁª¤ó¤ÀÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¡£2»î¹ç¤º¤ÄÁª¤ó¤À4¡Á5°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤Ï¡È°æ¾å²È¡É¤¬ÆÈÀê¡£1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÊÑ¤¨¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¡Ê5·î5Æü¡¦ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢21Ç¯6·î°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê29¡á¥á¥¥·¥³¡Ë
¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¾°Ìï¤¬2¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÍá¤Ó¤ëÉÔ²º¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀÖ°æ¾ÍÉ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Î¥À¥¦¥ó¤Ç¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î°æ¾åÁª¼ê¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÅ¨ÃÏ¡É¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç8¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ÇTKO¾¡¤Á¤·¤¿²¦¼Ô¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2°Ì¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¡Ê9·î14Æü¡¦Ì¾¸Å²°IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢WBA»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
¡¡¾°Ìï¤¬¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¡¢ÎòÂå1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÀï¡£
¡¡2019Ç¯¤Î¥É¥Í¥¢Àï°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ½ÄêËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òÁê¼ê¤Î¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¡É¤Ç¤à¤·¤íÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤â¡Ö°ã¤¦¾°Ìï¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤ËÅ°¤¹¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç´°¤Ú¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡1°Ì¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê11·î24Æü¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡ËVS¡¡Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë°ìÀï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¥«¡¼¥É¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¾¿Ø±Ä¤È¤â¤ËÉé¤±¤¿¤éÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦²¼ÇÏÉ¾¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡ÖÉáÄÌÃ¯¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿Äë·ý¿Ø±Ä¡¢Âç¶¶¿Ø±Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ÏÌµÇÔ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¥ì¡¼¥ë¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡È°æ¾å²È¡É¤ÎÊÉÆÍÇË¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡µÕ¤ËÂó¿¿¤ÏÉé¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤»î¹ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤éÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë´í¸±¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¬¼Â¸½¡£ÆüËÜÃæ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¹çÀï¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿°ìÀï¡£»î¹ç¤â¤Þ¤¿Ì¾¾¡Éé¤Î¤¦¤Á¡¢Âó¿¿¤¬´ÓÏ½¤Î3¡½0È½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï¡Ö5·î¤ÎÀ¤µª¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¾å°Ì¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ª¸ß¤¤Á´À¹´ü¤Ç¥Ö¥ÁÅö¤¿¤ë¡£2026Ç¯¤Î1°Ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤òÍ½Äê¤¹¤ë°æ¾å¾°ÌïVSÃæÃ«½á¿Í¤Î»î¹ç¤òÁá¤¯¤âº£Ç¯¤ÎºÇ¹â»î¹ç¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
