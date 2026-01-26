日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。2025年の年間最高試合ベスト5を独自選定した【前編】。

最初に和気氏は「本当に決められなかった」とうれしい悲鳴。フレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「5つに絞れなくて5位、4位が同率で2試合ずつ入っていますと前置きした。

5位 IBFフライ級タイトルマッチ（12月27日・愛知県国際展示場）王者・矢吹正道（33＝緑）VS 挑戦者フェリックス・アルバラード（ニカラグア）戦。

赤井氏は「ダウンしたことのないアルバラード選手を2回倒して12ラウンドKO勝ち。強かった」と振り返った。

5位タイ WBA世界バンタム級団体内統一戦（12月17日・両国国技館）王者・堤聖也（29＝角海老宝石）VS 暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）

和気氏は「ドネアはもうダメやろ、とナメてましたね」。赤井氏も「4ラウンドに右アッパーもらったときは終わったと思った。堤選手は名勝負製造機」と、予想以上の43歳ドネアの仕上がりと、それでも折れずに判定2―1で勝利した堤の粘りを称えた。

4位 WBC・WBA世界フライ級王座統一戦（3月13日・両国国技館）WBC王者・寺地拳四朗（33＝BMB）VS WBA王者・ユーリ阿久井政悟（29＝倉敷守安）

赤井氏は「まさか拳四朗選手があんなに苦戦するとは！」と、ユーリの強さを称えた。和気氏は「ユーリが強かった。本当に。拳四朗が負けるかと思ったが逆転KO勝ち」と12ラウンド1分31秒TKOで下した拳四朗の勝負魂を称えた。

4位タイ WBA世界バンタム級タイトルマッチ（2月24日・有明アリーナ）王者・堤聖也（29＝角海老宝石）VS 挑戦者・比嘉大吾（29＝志成）

引き分けという結果も劇的だった。

赤井氏は「歴史に残る伝説の9ラウンド。比嘉選手がダウンを奪って攻め込んだところで今度は堤選手がカウンターで倒し、引き分けに持って行ったとんでもない試合。1位に挙げている人は多いと思う」と絶賛。和気氏も2人が長年の友人同士でアマ時代からのライバルという背景も含めて「ドラマのような試合でした」と称えた。（後編に続く）