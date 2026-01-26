侍ジャパン宮崎合宿に松井秀喜来訪 メンバーには大谷翔平＆山本由伸ら 井端監督「吸収する時間に」【コメント全文】
3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」を前に、2月14〜24日に行われる侍ジャパンの宮崎事前合宿で、米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜が来訪することが発表された。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」29人発表
宮崎事前合宿は、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、松井が訪れる日程は決まり次第発表される。
井端弘和監督は「一人の野球人として、いろいろなことを吸収する良い時間にしてもらいたい」とコメントした。
侍ジャパンのメンバーには、ドジャースの大谷翔平や山本由伸ら大リーガーも奈を連ねている。
■井端弘和監督コメント
「今回は、このような形で宮崎に来てくださることになって本当にうれしく思っています。特に、ジャイアンツ以外の選手たちは、なかなか無い機会だと思いますので、WBCに向けての調整期間ではありますが、一人の野球人として、いろいろなことを吸収する良い時間にしてもらいたいと思います。そして、松井さんをはじめ、読売ジャイアンツや関係者の方々に、さまざまな協力をいただき実現できたことを、大変感謝しています」
