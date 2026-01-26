【ポケモン】ピカチュウとイーブイが仲良く行進！ 『ポケパーク カントー』ショーとパレードの公式写真が公開
【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』よりショー「ピカピカスパークス！」とパレード「ピカブイバブルカーニバル」のオフィシャル写真が公開された。
「ピカピカスパークス！」はカヤツリジムにて行なわれる特別なショー。光や音楽によるさまざまな演出とともに、ポケモンたちとトレーナーが一緒に盛り上がれる内容となっている。オフィシャル画像では可愛らしいピカチュウの姿のほか、ロケット団の姿も確認できる。【ピカピカスパークス！】
「ピカブイバブルカーニバル」はピカチュウとイーブイたちがカヤツリタウンの中を行進するパレード。街のポケモンたちとトレーナーで一緒に楽しむことができ、オフィシャル画像ではキュートなダンスを見せてくれるピカチュウとイーブイの姿を確認できる。【ピカブイバブルカーニバル】
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。