【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』よりショー「ピカピカスパークス！」とパレード「ピカブイバブルカーニバル」のオフィシャル写真が公開された。

「ピカピカスパークス！」はカヤツリジムにて行なわれる特別なショー。光や音楽によるさまざまな演出とともに、ポケモンたちとトレーナーが一緒に盛り上がれる内容となっている。オフィシャル画像では可愛らしいピカチュウの姿のほか、ロケット団の姿も確認できる。

【ピカピカスパークス！】

「ピカブイバブルカーニバル」はピカチュウとイーブイたちがカヤツリタウンの中を行進するパレード。街のポケモンたちとトレーナーで一緒に楽しむことができ、オフィシャル画像ではキュートなダンスを見せてくれるピカチュウとイーブイの姿を確認できる。

【ピカブイバブルカーニバル】

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

