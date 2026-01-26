【ポケパーク カントー】 2月5日 開園予定 所在地：東京都稲城市矢野口4015-1

ポケモンは2月5日によみうりランド内に開園予定の『ポケパーク カントー』内アトラクション「ピカピカパラダイス」、「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャル素材を公開した。

「ピカピカパラダイス」は30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド。大きなピカチュウが空を飛び、ピカチュウやパチリス、エモンガ、パモといったポケモンたちが電飾を手に発電している。

「ブイブイヴォヤージュ」はメリーゴーランド型で、風船つきの「そらをとぶ」椅子に乗ってイーブイや進化形のポケモンたちが遊ぶ姿が再現され、ポニータやギャロップも一緒に走っている。

【ピカピカパラダイス】【ブイブイヴォヤージュ】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。