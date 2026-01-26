【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』で販売されるグッズを撮り下ろしで紹介していく。

いよいよ2月5日にオープンする「ポケモン」初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。グッズショップ「ポケモンだいすきショップ」ではここでしか購入できないグッズを多数取り揃えており、ポケモンたちの耳をモチーフにしたカチューシャ、キービジュアルを使用したクッションやマグカップ、お土産にぴったりなスナック類まで、可愛らしいグッズをラインナップしている。

なお「ポケモンだいすきショップ」は、よみうりランド入園後『ポケパーク カントー』公式アプリより整理券のエントリーが必要となる。整理券は先着で、応募は1日1回までとなっている。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

