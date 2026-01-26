【ポケパーク カントー】 2月5日 開園予定 所在地：東京都稲城市矢野口4015-1

ポケモンは2月5日によみうりランド内に開園予定の『ポケパーク カントー』内覧会を1月26日に実施した。本稿では「ポケモンフォレスト」の一部を実際の写真とともに紹介する。

「ポケモンフォレスト」は段差のある道や草むら、トンネル、山道といった地形を歩いてカントー地方を中心としたポケモンたちの生態を観察できるエリア。「ピカチュウとイーブイのもり」、「ディグダもくどう」といった複数のエリアで構成されており、多数のポケモンたちが思い思いに暮らしている。

何をしているのか、どんな性格なのかを想像しながら、じっくりと時間を掛けて歩き回れるエリアとなっていて、息づかいを感じられそうなほど近くでポケモンの生態を感じられる。

