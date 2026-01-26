カネ稼ぎこそ最大のヘルスケア？運動や遺伝より“収入と地位”に左右される韓国人の「健康意識」

韓国人が自身の健康状態に最も大きな影響を及ぼす要因として、遺伝的要因や生活習慣ではなく「お金」を挙げていることがわかった。

韓国健康増進開発院は1月25日、昨年10月31日から11月14日にかけて韓国全国の満20歳以上70歳未満の男女2000人を対象に実施したアンケートをまとめた「2025年健康認識調査報告書」の結果を発表した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

報告書によると、韓国の成人が望む平均寿命は83.8歳、望ましい健康寿命（疾病期間を除いた期待寿命）は平均78.7歳だった。

自分の健康状態に最も大きな影響を与えていると考える要因については、「収入および社会的地位」が33.3％で最も多かった。次いで「運動施設、公園インフラなどの物理的環境」（14.8％）、「遺伝的要因」（12.8％）、「個人の生活行動や対処能力」（11.5％）の順だった。2023年と2024年までは「遺伝的要因」が1位だったが、昨年から「収入および社会的地位」が1位に浮上した。

すべての年代において、「収入と社会的地位」が健康に最も大きな影響を与えるという認識が共通していた。20〜30代の若年層、40〜50代の中年層、60代の高齢層のいずれでも、この項目を選んだ割合がそれぞれ29.6％、36.4％、32.6％で最も高かった。

2位は年代によって異なり、若年層と中年層は「運動施設、公園インフラなどの物理的環境」、高齢層は「個人の生活行動や対処能力」を挙げた。

健康的な生活を実践することが難しい理由としては、「意志が弱く、怠けてしまうから」という回答が35.8％で最も多かった。続いて「仕事や日常生活が忙しすぎて時間がないから」（20.7％）、「努力してみたが、大きな変化を感じられなかったから」（8.8％）などが挙げられた。

韓国の成人は、健康的な生活のために適正だと考える投資額を月平均27万3000ウォン（約2万9000円）と認識していたが、実際の支出額は月平均13万9000ウォン（約1万4800円）にとどまっていた。健康のために最も多くお金をかけている分野は「食事」が42.3％で最も多く、次いで「運動」（28.8％）、「病院での治療」（16.1％）の順だった。

健康的な生活のために投資すべき適正時間は、週平均8.0時間だと考えられていたが、実際に使っている時間は週平均5.3時間だった。最も多く時間を割いている分野は「運動」で51.7％と半数を超え、次いで「食事」（31.3％）、「病院での治療」（8.8％）などが続いた。

（記事提供＝時事ジャーナル）