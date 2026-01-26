豚肉やキムチ入りでボリュームもパンチも大！「ビビンバドリア」
【画像で見る】具材の加熱ムラを防ぐ秘訣は？
冬のランチにぴったりのドリア。でも、フライパンで具を炒めたり、ソースを作ったり、さらにオーブンで焼いたりと、工程が多いと調理が面倒になりますよね。そこで、レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけの、簡単ドリアの作り方をご紹介しましょう！ これなら残りご飯も上手に活用できますよ。今回は、ビビンバ風のボリューム満点ドリアです。
▷植田有香子さん
料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。
■ビビンバドリア
豚肉、キムチ、チーズは鉄壁の組み合わせ！
【材料・2人分】＊1人分621kcal／塩分3.3g
・温かいご飯・・・ 300g
・豚バラ薄切り肉 ・・・120g
・ピザ用チーズ ・・・60g
・にら ・・・4本（約20g）
・白菜キムチ・・・ 80g
・もやし ・・・1/2袋（約100g）
■ A
└おろしにんにく・・・ 小さじ1/4
└砂糖、しょうゆ、みそ・・・ 各小さじ2
ごま油
【作り方】
1．にらは3cm長さに、キムチは粗みじんに、豚肉は3cm幅に切る。
2．耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、キムチ、豚肉を加えてもみ込む。ボウルの側面に沿わせるように広げ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。
熱が通りやすいように、ボウルの側面に沿わせるように具を広げる。
3．取り出してご飯、ごま油小さじ1を加えて混ぜ、にら、もやしを加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてチーズを散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで約8分焼き、好みで一味唐辛子をふる。
＊ ＊ ＊
電子レンジは中央よりも外側のほうが加熱されやすいので、加熱ムラを防ぐため、とくに火の通りにくい豚肉は、ボウルの側面に沿わせるように広げてレンチンを。そのほうが肉同士もくっつかず、ほぐしやすくなります。パンチの効いたドリアなので、ぜひたっぷり作ってみてくださいね！
※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。
※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／植田有香子 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき 撮影協力／UTUWA
文＝高梨奈々