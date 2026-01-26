豚肉やキムチ入りでボリュームもパンチも大！「ビビンバドリア」


【画像で見る】具材の加熱ムラを防ぐ秘訣は？

冬のランチにぴったりのドリア。でも、フライパンで具を炒めたり、ソースを作ったり、さらにオーブンで焼いたりと、工程が多いと調理が面倒になりますよね。そこで、レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけの、簡単ドリアの作り方をご紹介しましょう！　これなら残りご飯も上手に活用できますよ。今回は、ビビンバ風のボリューム満点ドリアです。

教えてくれたのは…

▷植田有香子さん

料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。

■ビビンバドリア

豚肉、キムチ、チーズは鉄壁の組み合わせ！

ビビンバドリア


【材料・2人分】＊1人分621kcal／塩分3.3g

・温かいご飯・・・ 300g

・豚バラ薄切り肉 ・・・120g

・ピザ用チーズ ・・・60g

・にら ・・・4本（約20g）

・白菜キムチ・・・ 80g

・もやし ・・・1/2袋（約100g）

■ A

　└おろしにんにく・・・ 小さじ1/4

　└砂糖、しょうゆ、みそ・・・ 各小さじ2

ごま油

【作り方】

1．にらは3cm長さに、キムチは粗みじんに、豚肉は3cm幅に切る。

2．耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、キムチ、豚肉を加えてもみ込む。ボウルの側面に沿わせるように広げ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。

熱が通りやすいように、ボウルの側面に沿わせるように具を広げる。


3．取り出してご飯、ごま油小さじ1を加えて混ぜ、にら、もやしを加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてチーズを散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで約8分焼き、好みで一味唐辛子をふる。

＊　＊　＊

電子レンジは中央よりも外側のほうが加熱されやすいので、加熱ムラを防ぐため、とくに火の通りにくい豚肉は、ボウルの側面に沿わせるように広げてレンチンを。そのほうが肉同士もくっつかず、ほぐしやすくなります。パンチの効いたドリアなので、ぜひたっぷり作ってみてくださいね！

※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。

※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／植田有香子　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき　撮影協力／UTUWA　

文＝高梨奈々