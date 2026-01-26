BTS¥¸¥ó¤¬Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ÇÐÊ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®´é¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÀã¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È7¿§¡É¤Î°Ø»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ
BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀã·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ©¤ÄBTS¥¸¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡ÛALO¤òÅ»¤¦BTS¥¸¥ó①～④
¢£BTS¥¸¥ó¤¬Æú¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7µÓ¤Î°Ø»Ò¤ÎÁ°¤Ç¥Ýー¥º
¥¸¥ó¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥í¡ÊALO¡Ë¤Î¤â¤³¤â¤³¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸ー¥ó¥º¤òÍú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£Â¸µ¤Ë¤ÏÉ¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ç¤ÏÀã¤È¥Ä¥é¥é¤¬Åß¤é¤·¤¤·Ê¿§¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JIN¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤ÏBTS¤Î¿Í¿ô¤ÈÆ±¤¸¡È7¡ÉµÓ¤Î°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æú¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
2ËçÌÜ¤ÏÆ±¤¸¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡ÖJIN¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JIN¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âJIN¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ä¾®¤µ¤Ê´é¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿È´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀã¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖË¨¤¨Âµ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®´é¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤³¤â¤³¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀã¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡ÖJIN¤ÎÊ¸»ú¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ー¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡×¡Ö°Ø»Ò¤¬7¿§¤Ê¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤Î»£±Æ¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£